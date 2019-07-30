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ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisizleştirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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