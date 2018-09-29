Gündem Irakın kuzeyinde EYP patladı 1 şehit 4 yaralı
ANKARA

Son dakika: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit 4 asker yaralı

Irak'ın kuzeyinde EYP patladı: 1 şehit 4 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde meydana gelen EYP patlamasında 1 askerimiz şehit oldu.
Irak'ın kuzeyinde meydana gelen EYP patlamasında 1 askerimiz şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

  • Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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