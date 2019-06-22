Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına dair açıklama yayınladı.
Terör hedeflerine yönelik icra edilen operasyona dair detaylar paylaşan Bakanlık, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadesine yer verdi.
Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/u5D8cZ1ApL
Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/u5D8cZ1ApL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Haziran 2019