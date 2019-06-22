Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk savaş uçakları. Fotoğraf: Arşiv.
Türk savaş uçakları. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına dair açıklama yayınladı.

Terör hedeflerine yönelik icra edilen operasyona dair detaylar paylaşan Bakanlık, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadesine yer verdi.
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