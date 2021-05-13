İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisimizin İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Başımız sağ olsun pic.twitter.com/SGPiCwg7U4 — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 13, 2021

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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