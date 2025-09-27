Yeni Şafak
İran uyruklu 1 şüpheli uyuşturucu ticaretinden Bayburt'ta tutuklandı

İran uyruklu 1 şüpheli uyuşturucu ticaretinden Bayburt’ta tutuklandı

08:4727/09/2025, Cumartesi
IHA
Aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bayburt’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde yolculuk yapan İran uyruklu bir şahsın üzerinde ve eşyaları arasında 92 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Y.S. isimli İran uyruklu şahsın üzerinde ve eşyaları arasında arama yapıldı.

Aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



