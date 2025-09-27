İran uyruklu 1 şüpheli uyuşturucu ticaretinden Bayburt’ta tutuklandı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Y.S. isimli İran uyruklu şahsın üzerinde ve eşyaları arasında arama yapıldı.