İran uyruklu şüphelilerin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Emekli Amiral Türker Ertürk SİHA’ları hedef aldı

Taksim'deki terör saldırısını 'PKK'nın yapmadığını' söyleyen, terör tutuklusu HDP'li Demirtaş hakkında “Türkiye için şans” diyen Emekli Amiral Türker Ertürk, SİHA'ları hedef aldı. Tele1 yayınında konuşan Ertürk, “Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin” dedi.