Gündem İran uyruklu şüphelilerin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı
AĞRI

İran uyruklu şüphelilerin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu üç şüphelinin ayakkabı tabanı ile bir sırt çantasında iki kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
İran uyruklu şüphelilerin ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı
Ağrı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, İran'dan ilçeye girişi tespit edilen üç şüpheliyi, seyahat etikleri minibüsten indirdi.

Yapılan üst aramasında, şüphelilerin ayakkabı tabanında ve yanlarında bulunan bir sırt çantasındaki pet şişe içerisinde iki kilo 123 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.N. ve M.L. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çocuk yaştaki T.H. ise adli kontrolle serbest bırakılarak çocuk sığınma evine teslim edildi.

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