İran’a saldırı gayrihukukidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında Bahçeli, “ABD'nin Siyonizm'in tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması, bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayrihukukidir, gayriahlakidir” dedi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in katledilmesinin tam anlamıyla alçaklık olduğunu kaydeden Bahçeli, “Casuslar, İran'ın en kilit ve mahrem alanlarına kademe kademe sızmışlardır. Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Siyonist eşkıyalık dürte dürte ite ite ABD'yi İran'a saldırtmıştır. Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur” diye konuştu.

İRAN’DAN DERS ÇIKARILMALI

İran’ı hedef alan saldırılardan çıkarılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Tehdidin ne kadar yakınlaştığı ve acımasızlaştığı görülmeli. İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri sanırım çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? İç cephemiz sarsılırsa sağımızın, solumuzun zehirli haşeratlarla dolacağını ne zaman göreceksiniz? Oyumuz şu olmuş, bu olmuş, hepsi fasa fiso, vatan ve millet elden gidince, devlet hükmü şahsiyetini kaybedince ne yapalım oyu? Nasıl yapalım siyaseti?”

YANLIŞ HESAP YAPMAYIN

“Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ‘Türkiye yeni İran'dır’ iddiasında bulunmuş, Türk ve Türkiye düşmanı Michael Rubin ‘Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?’ diye sorgulamış. ABD’li emekli bir albay da “İran’dan sonra sıra Türkiye’de” diye zırvayı hezeyanla perçinlemiş. Madem böyle iddialar son günlerde yaygınlık kazandı, bizim de bu sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Ölümden öte köy yoktur. Üstümüze kim geliyor, kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabullenmek durumundadır. Korkak her gün, kahraman bir gün ölür. Biz korkak değil, kahraman bir milletin bugünkü serdengeçtileriyiz.”

ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

“Ankara yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda Anadolu jeopolitiğinin gerçeğinden doğmuş stratejik merkezdir. Şartlar bir gün başka coğrafyaları yönetme imkanı verirse o anın koşullarına göre yeni bir jeopolitik oluşturma fırsatı doğabilir. Bugünkü gerçekler bize istesek de istemesek de hesaplarımızı ve adımlarımızı başka başkentlerden bakarak çözme imkanı vermemektedir. Biz yeryüzüne Ankara'dan bakmak zorundayız. Başka başkentlerin veya merkezlerin çekim alanına kapılarak yapacağımız yorum ve yaklaşımları savunmak, düşürülmek istenen küresel tuzaklar için bir bahane yaratacaktır. Ankara’nın ve Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. İşte ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yapmak istediğimiz tam da budur. Dünya’ya Ankara’dan bakmaktan, milli birlik ve kardeşliğimizi gözü kara biçimde savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur.”



