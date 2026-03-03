Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki mesaj gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında hem bölgesel gelişmelere dair çarpıcı açıklamaları hem de tercih ettiği anlam yüklü aksesuarlarıyla adından söz ettirdi.

İRAN'A SALDIRILAR VE İÇ CEPHE VURGUSU

Kürsüden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına sert tepki gösteren Bahçeli, komşu ülkeye bir tuzak kurulduğunu belirtti. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine de atıfta bulunan MHP lideri, yaşanan dış gelişmeler ışığında iç cephenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun artık çok daha net anlaşıldığını vurguladı.

YÜZÜK VE ROZETTEKİ DETAYLAR

Bahçeli'nin siyasi mesajları kadar, kameralara yansıyan yüzüğü ve rozeti de günün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. MHP liderinin aksesuarlarında şu ince işlemeler dikkat çekti:

Yüzük: Üst kısmında "La Galibe İllallah" yazısı bulunan yüzüğün sağ ve sol yanlarında, Türk tarihinin iki büyük sembolü olan Çift Başlı Selçuklu Kartalı ile Osmanlı Devlet Arması yer aldı.

Rozet: Bahçeli'nin ceketinin yakasındaki rozette de yine "La Galibe İllallah" ibaresinin yazılı olduğu görüldü.

"ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOKTUR"

Bahçeli'nin hem yüzüğünde hem de rozetinde taşıyarak sessiz bir mesaj verdiği "La Galibe İllallah" ifadesi, Yusuf Suresi'nin 21. ayetinde geçiyor ve manevi olarak "Allah'tan başka galip yok" anlamına geliyor.







