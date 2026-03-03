Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki mesaj gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında sadece bölgesel gelişmelere yönelik sert çıkışlarıyla değil, tercih ettiği manevi anlam yüklü aksesuarlarıyla da gündem oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, taktığı yüzük ve rozette yer alan "La Galibe İllallah" (Allah'tan başka galip yok) ifadesiyle iç ve dış siyasete oldukça sembolik bir mesaj verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında hem bölgesel gelişmelere dair çarpıcı açıklamaları hem de tercih ettiği anlam yüklü aksesuarlarıyla adından söz ettirdi.
İRAN'A SALDIRILAR VE İÇ CEPHE VURGUSU
Kürsüden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına sert tepki gösteren Bahçeli, komşu ülkeye bir tuzak kurulduğunu belirtti. Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine de atıfta bulunan MHP lideri, yaşanan dış gelişmeler ışığında iç cephenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun artık çok daha net anlaşıldığını vurguladı.
YÜZÜK VE ROZETTEKİ DETAYLAR
Bahçeli'nin siyasi mesajları kadar, kameralara yansıyan yüzüğü ve rozeti de günün en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. MHP liderinin aksesuarlarında şu ince işlemeler dikkat çekti:
"ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOKTUR"
Bahçeli'nin hem yüzüğünde hem de rozetinde taşıyarak sessiz bir mesaj verdiği "La Galibe İllallah" ifadesi, Yusuf Suresi'nin 21. ayetinde geçiyor ve manevi olarak "Allah'tan başka galip yok" anlamına geliyor.