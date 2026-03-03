MHP lideri Bahçeli'den İran mesajı: Cehennemin kapıları beşeriyetin önüne açılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamada bulunarak, küresel bir savaş riskine dikkat çekti. Bahçeli, çatışmaların yayılması durumunda “cehennemin kapılarının beşeriyetin önüne açılacağını” belirtti ve Birleşmiş Milletler’in derhal devreye girmesi çağrısında bulundu.

“Bin yıllık kardeşliğin hayat pınarı”

MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin zamanın ve çağın ibresini millet lehine çevirecek güçlü bir hamle olduğunu, kalıcı barış ve huzurun müjdesi niteliği taşıdığını söyleyen Bahçeli, bu hedefin bin yıllık kardeşliğin hayat pınarı olduğunu ifade etti.

ABD yönetiminde 'karanlık üst akıl' vurgusu

ABD Başkanı Trump’ın Kongre’den yetki almadan Venezuela’dan sonra İran’a operasyon başlattığını belirten Bahçeli, Amerikan Anayasası’nın I. Madde 8. Bölümü kapsamında savaş ilan etme, ordu kurma ve askeri harcamaları finanse etme yetkisinin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’ne ait olduğunu vurguladı. Kongre’den böyle bir karar çıkmadığını kaydeden Bahçeli, ABD yönetiminde “karanlık üst akıl” ve Siyonist lobinin etkisini sorguladı; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD yönetimi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Cehennemin kapıları beşeriyetin önüne açılacak”

Bahçeli, uluslararası hukukun şemsiyesi altında Birleşmiş Milletler’in derhal devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Çatışmaların Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerine çok boyutlu etkisi olabileceğini ifade eden Bahçeli, muhtemel bir kara harekâtının “3. Dünya Savaşı’nın taşlarını döşeyeceğini, cehennemin kapılarının beşeriyetin önüne açılacağını” kaydetti.

“Savaşlar zinciri kırılmalı”

Bahçeli, silahların susması, ateşkes ilan edilmesi ve bölgede barış dili hakim olması çağrısında bulundu. Tüm taraflara sağduyu ve diplomasi yoluyla hareket etme çağrısı yapan MHP lideri, “Savaşlar zinciri kırılmalı, bölgemizde kalıcı barış tesis edilmelidir” dedi.







