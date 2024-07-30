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İran'da üst düzey diplomatik temaslar: Bakan Fidan Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslar gerçekleştirmek amacıyla gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

22:56 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 23:13 - 30/07/2024 Salı
AA
Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.
Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Bakan Fidan, Tahran'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.


#Hakan Fidan
#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#Cumhurbaşkanı
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