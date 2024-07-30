İran'da üst düzey diplomatik temaslar: Bakan Fidan Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Lefkoşa Büyükelçisi olarak; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise Prag Büyükelçisi olarak görevlendirildi.