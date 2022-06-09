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İSTANBUL

Irkçı katilleri özel ekip arıyor: Suriyeli Şerif El Ahmed’i öldürmüşlerdi

Polis, Bağcılar’da 21 yaşındaki Suriyeli Şerif El Ahmed’i öldüren 3 ırkçı saldırganı bulmak için özel ekip kurdu. Kaçış güzergâhında bulunan tüm kameralar inceleniyor. Saldırganlar Azat Y., Yusuf A. ve Mert B.A.’yı, başından silahla vurulan Ahmed’in ev arkadaşlarının teşhis ettiği öğrenildi. İdlib’de taziyeleri kabul eden aile ise “adalet istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı katilleri özel ekip arıyor: Suriyeli Şerif El Ahmed’i öldürmüşlerdi
Polis katilleri bulmak için özel ekip kurdu.

Bazı siyasi partilerin öncülük ettiği ırkçı söylemlerin etkisiyle İstanbul Bağcılar’da Suriyeli Şerif El Ahmed’i öldüren 3 katilin izi sürülüyor. Kaçış güzergâhında bulunan tüm kameraları incelemeye alan İstanbul Emniyeti’nin katilleri enselemesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Bağcılar’da Demirkapı Mahallesi’nde 6 Haziran günü Suriyeli 6 gencin kaldığı evi basan Azat Y., Yusuf A., Mert B.A., Şerif El Ahmed’i başından vurarak öldürdü ve kayıplara karıştı.

Şerif El Ahmed
Şerif El Ahmed

KAMERADA İZLERİ SÜRÜLÜYOR

  • İstanbul Emniyeti, cinayetin ardından katilerin izini sürmeye başladı. Cinayetin kamera kayıtlarını izleyen Şerif El Ahmed’in ev arkadaşları polise verdikleri ifadede zanlıları teşhis etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde kurulan özel bir ekip şüphelilerin kaçık güzergâhındaki tüm kamera kayıtlarını topladı. Görüntüleri saniye saniye inceleyen ekipler, katillerin gizlenebileceği adresleri inceleme altına aldı.

DAMATLIĞIYLA GELMELİYDİ

Irkçı cinayete kurban giden Ahmed’in ailesi ise hala şokta. İdlib’in Hafsarjah köyünde taziyeleri kabul eden Ahmed’in ailesi, katillerin bir an önce bulunmasını istediklerini dile getirdi. Talihsiz gencin yakın akrabası Tarık El Ahmed, adaletin sağlanmasını istediklerini söyledi. El Ahmed, “Bizi kimse aramadı, taziye için aramaları isterdik. Türk medyası da hiç ilgilenmedi. Evladımız ırkçı bir saldırıya kurban gitti. Onu, cenaze arabasıyla değil damatlıklarıyla görmek isterdik. Katillerin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz” dedi.

Irkçı partiler kışkırttı

  • Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile CHP ve İYİ Parti’nin yabancı karşıtı söylemleri de ırkçı şiddeti tırmandırıyor. Sosyal medya hesaplarından her gün Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında yanıltıcı bilgiler yayınlayan muhalefet, takipçilerini kışkırtmayı başarıyor.

Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
GÜNDEM
Irkçılar ev basıp katletti: 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed'i öldürdüler
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