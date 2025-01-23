Irkçıbaşı Özdağ'ın sicili kabarık: Yalanları silah gibi kullandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret sözleriyle başlayan soruşturmada, uzun süredir Suriyeli göçmenler konusunda toplumu kışkırtması tutuklanma sebebi olarak öne çıktı. Partisini kurduğu günden bu yana siyasi politikasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran Özdağ, geliştirdiği nefret söylemi ve yalan bilgilerle toplumu ırkçılık bataklığına sürüklemek için elinden geleni yaptı. Hem Ümit Özdağ’ın hem de partili isimlerin dezenformasyona dayalı kışkırtmaları sonucu Kayseri’de mülteci karşıtı olaylar yaşandı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Her paylaşımında Suriyelileri yalan haberlerle hedef gösteren Özdağ, İstanbul Adliyesi’ndeki savunmasında ise, yayınladığı haberlerin iddia olduğunu, kesin hüküm içermediğini söylemekle yetindi. Söylemleri ve sosyal medya üzerinden yaydığı haberlerle toplum mühendisliğine soyunan Özdağ’ın paylaşımları tehlikeli toplumsal gerginlikleri de beraberinde getirdi. 30 Haziran 2024’te Kayseri’de 5 yaşındaki çocuğu yabancı uyruklu bir kişinin taciz ettiği iddiasının ardından mültecilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik ırkçı saldırılar gerçekleşti. Kayseri’den başlayan bu ırkçı dalga Suriyelilerin yaşadığı birçok ile de yayıldı.

SURİYELİ DEDİKLERİ TÜRK ÇIKTI

14 Ağustos 2023’te Kayseri’de Suriyeli iki kişinin Türk vatandaşının evini bastığı yalanını ortaya atan Özdağ’ın yayınladığı her paylaşım gibi bununda gerçeği yansıtmadığı belirlendi. 13 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, Türk vatandaşı B.Ç.’nin, ikametinin önünde odun kesen Suriyeli Ö.K.’nin odunlarını koyduğu poşete idrarını yaptığı, bunun üzerine tartışma çıktığı ve daha sonra B.Ç.’nin, Ö.K. ve oğlu İ.K.’ya tüfekle ateş açtığı tespit edildi. 1 Ağustos’ta İzmir’deki İsveç Fahri Konsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin de Suriyeli olduğunu iddia etti. Saldırının zihinsel engelli olduğu belirlenen Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö. tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

KİŞİ DE OLAY DA YALAN

Özdağ’ın sosyal medyadan halkı kim ve nefrete sürükleyen paylaşımlarının ardından toplum genelinde Suriyelilere yönelik ırkçılık arttı. 10 Şubat 2024’te sosyal medyada bir video yayınlayan Özdağ, “Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor” iddiasında bulundu. ‘Suriyeli hırsız’ olarak lanse ettiği kişinin Şanlıurfalı bir deprem gönüllüsü olduğu ve söz konusu telefonun kendisine ait olduğu ortaya çıksa bile toplumda oluşturulan dezenformasyonla vatandaşlar, doğruluğu olmadığı halde bu yalan haberlere inanıp mültecilere yönelik psikolojik ve fiziksel saldırılar gerçekleştirdi.

AFGANİSTAN'I TÜRKİYE GİBİ GÖSTERDİ

Ümit Özdağ’ın halkı kim ve nefrete sürükleyen yalan haberleri derlendi. Özdağ’ın yayınladığı haberlerin neredeyse hepsi yalan haber olarak tespit edildi. İşte Özdağ’ın toplumdaki ırkçılığı tetikleyen paylaşımlarından biri, 23 Ağustos 2023’te “Emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum” ifadesiyle bir fotoğraflı paylaşım yaptı. Söz konusu fotoğrafın 2018’de ABD işgalindeki Afganistan’da yaşanan veya yaşanabilecek olası göç ve göçmen haberlerinde kullanılan bir arşiv fotoğrafı olduğu ve Türkiye’yle bir ilgisi bulunmadığı anlaşıldı.

DEPREM ACISINI BİLE KULLANDI

Özdağ, 25 Temmuz 2023’te “Hatay Reyhanlı’da polis canlı bomba operasyonu yaptı. Gözaltına alınan teröristin Suriyeli olduğu belirtiliyor” şeklinde paylaşım yaptı. Gözaltına alınan kişi firari olarak aranan Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Mahmut A. çıktı. Özdağ’ın halkı sığınmacılara karşı kışkırtmak için başvurduğu bir başka yalan ise bölgeye giden “Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait yardım TIR’ının Suriyeliler tarafından yağmalanması” oldu. Söz konusu iddia Fenerbahçe yöneticisi tarafından yalanlandı. Özdağ’ın, “Suriyeliler, Samandağ’da yağma yapıyor” iddiası partisinin ilçe başkanı tarafından yalanlanırken, Mersin’deki KYK yurduyla ilgili “Siz delirdiniz mi? Kız öğrenci yurduna kızlı-erkekli Suriyelileri yerleştirmek ne demek?” paylaşımı da asılsız çıktı.

SÜREKLİ YENİ YALANLAR ÜRETTİ

“Suriyeliler köpekleri vurup vatandaşların evine saldırdı” diyerek Suriyelileri hedef gösteren Özdağ’ın yayınladığı haberlerin gerçekliğe dayanmadığı ortaya çıktı. Kocaeli Valiliği olaya karışanların Türk vatandaşı olduğunu ve hiçbir vatandaşın evine saldırı olmadığını açıkladı. Bir diğer yalan haber ise, “Bir Suriyeli eşine bakan doktorun burnunu kırdı.” Doktorun burnunu kıran saldırganın Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. “Depremde enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor” diyen Özdağ’ın bu yalanına devletin her kademesinden yalanlama gelirken depremde AK Parti Milletvekili Yakup Taş’da ne yazık ki hayatını kaybetmişti.







