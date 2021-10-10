Gündem İş adamı Hacı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurladı Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
İSTANBUL

İş adamı Hacı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurladı: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı iş adamı Hacı Ahmet Gür vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınacak cenaze namazına katıdı.

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Haber Merkezi AA
İş adamı Hacı Ahmet Gür son yolculuğuna uğurladı: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katıldı.

Başarılarıyla örnek ve öncü okullardan Beyoğlu AİHL'nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkısı olan, Rize Güneysu Vakfı ve Beyoğlu Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı hayırsever iş insanı Ahmet Gür, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gür'ün cenazesine katıldı. Gür için cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.

Aile kabristanına defnedildi

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Gür, Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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