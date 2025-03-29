İş adamı rüşvet çarkını anlattı: Para yetmedi 13 daire aldılar

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken ifadelere ulaşıldı. Gül Kentsel Tasarım İnşaat Turizm ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Zafer Gül, savcılığa 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne vermek zorunda kaldığı rüşveti anlattı. O tarihte Beylikdüzü Belediye Başkanı, tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Dönemin belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın (mevcut belediye başkanı) kendilerini toplantıya çağırdığını, kardeşi Ali Gül ve arsa sahibi Uğur Güngör’le gittiklerini belirten Gül, “Ruhsat süresinin dolmak üzere olduğunu belirterek bizden doğrudan 6 milyon TL (o dönem 2,5 milyon dolar) istedi” dedi.

Zafer Gül





BAĞIŞ YOK PARA ÖDEYİN

Belediyeye bağış, park ya da cami yapmayı teklif ettiklerini kaydeden Gül, Çalık’ın bunu reddettiğini söyledi. Bunun üzerine 6 milyon TL’yi senet bonosu olarak Fatih Keleş’e (İmamoğlu’nun kasası) teslim ettiklerini belirten Gül, ödeyemedikleri kalan kısım için kendilerinden daire istendiğini ifade etti: “Mehmet Murat Çalık, yerine daire alabileceklerini söyledi. m2 fiyatını onların belirlediği bir fiyattan yerine daire verdik. Dairelerin devri için devreye Adem Soytekin (İmamoğlu’nun diğer kasası) girdi. Soytekin bizzat arayıp ‘Daireleri ben alacağım, satış ofisine geliyorum’ dedi. Soytekin, projedeki 13 bağımsız bölümü satış ofisine gelerek maket üzerinden seçti.”





İPOTEKLİ 4 DAİREYİ GERİ ALDIK

“Dairelerde Şekerbank adına 90 milyon TL ipotek vardı. Tapu devirlerini biz yaptık, masrafları üç ortağın hesabından ödedik. Tapu devri sonrası 6-7 dairenin ipotekleri kaldırıldı. Ancak yüklenicilerle arsa sahibi arasındaki dava nedeniyle diğer dairelerin ipotekleri kaldırılmadı. İpotekli 4 daireyi inşaatın yarım kalmaması ve durmaması bedeli karşılığında Adem Soytekin’den satın aldık. Bu 4 daire için tapu dairesinde Adem Soytekin’e para da verdik.”





KONUT SAYISI BÖYLE ARTIRILDI

“Ağustos-eylül ayında tadilat projesini belediyeye sunduk. Tadilat projesinde kapalı alan toplam 106.989 m2 satılabilir alana düşürüldü. Ancak daire m2’leri azaltılarak konut sayısı artırıldı. Sonuçta 600 konut, 37 işyeri olarak hazırlanmış oldu. Toplam kapalı alan m2’si düştü. Yani, ekstra bir menfaatimiz olmadı. Belediyeciler ruhsatın yenilenmesi için bizi icbar etmiş oldu.”





Sadece 3 ihale kazanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildi. Pehlivan hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında gözaltı kararı verildi. Önceki gece evinde gözaltına alınan Pehlivan’ın, Emniyet’teki işlemleri tamamlandı. Savcılıkça ifadesi alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen Pehlivan, “yurt dışı çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



