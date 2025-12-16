İşçi servisi park halindeki TIR'a çarptı: 22 yaralı

Kazada midibüste bulunan 22 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servis aracında sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.