İşçi servisi park halindeki TIR'a çarptı: 22 yaralı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 08.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü Cadde’de meydana geldi. Ali Rıza K. yönetimindeki 38 P 0743 plakalı işçi servisi, yol kenarında park halinde bulunan 31 AGF 094 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada midibüste bulunan 22 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servis aracında sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.