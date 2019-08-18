İşçileri taşıyan servis şarampole uçtu: 16 yaralı

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Şok mangaları yeniden gündemde

Adana'da FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede itiraflarına yer verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi tanık yaşadıklarını anlattı. Örgüt üyesi olmayan öğrencilerin okulda başarı sağlamalarını engellenmeye yönelik çalışmalar yaptığını anlatan tanık, "FETÖ'yle aramıza mesafe koyduğumuz için bize bayılana kadar eğitim yaptırıyorlardı. Artık ben de üst devrelerimizden duyduğumuz 'şok mangası' denilen gruba girdiğimi anlamıştım" ifadelerini kullandı.