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KARAMAN

Karaman'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı

İşçileri taşıyan servis şarampole uçtu: 16 yaralı

Karaman'da kadın işçileri taşıyan servis midibüsünün lastiğinin patlaması devrildi. Kazada 16 işçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Karaman'da işçi servisi devrildi
DHA
Karaman'da işçi servisi devrildi
Karaman'da işçi servisi devrildi
DHA
Karaman'da işçi servisi devrildi
Karaman'da işçi servisi devrildi
DHA
Karaman'da işçi servisi devrildi
Karaman'da işçi servisi devrildi
DHA
Karaman'da işçi servisi devrildi

Karaman'da, gece mesaisinden çıkan kadın işçilerin taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole indi. Kazada, 16 işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karaman- Ereğli yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bisküvi fabrikasında çalışan kadın işçiler, gece mesaisinden çıktıktan sonra servis midibüsüne bindi. Recep Öztürk'ün kullandığı 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole indi. Kazada 16 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadınları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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