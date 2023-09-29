İşgal yönetimi tarihe karıştı

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu. sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı. Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan’ın sayılan Karabağ’ı katliamlar yaparak işgal etti. 10 Aralık 1991’de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992’de de sözde bağımsızlık ilan edildi. Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ’daki sözde yönetimi tanımadı. Açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir kez daha Karabağ Ermenilerinin haklarının güvence altına alınacağını söyledi. Buna karşılık bölgeyi terk eden Ermenilerin sayısı 65 bini aştı.

1 OCAK 2024’TE SON BULACAK

Şahramanyan’ın imzaladığı kararnamede, “1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin (Artsakh) varlığı sona erer” ifadesi yer aldı. Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ’da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

65 BİN KİŞİ AYRILDI

Diğer yandan Azerbaycan’ın operasyonu sonrasında Dağlık Karabağ’ı kendi isteğiyle terk eden Ermenilerin sayısı artmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözcüsü, Dağlık Karabağ’ı terk eden Ermenilerin sayısını 65 bin 36 olarak açıkladı. Paşinyan ise Karabağ’da hiçbir Ermeni’nin kalmayacağını savunarak, “etnik temizlik” provokasyonunda bulundu. Dağlık Karabağ’da operasyon öncesinde yaşayan Ermenilerin sayısı yaklaşık 120 bin olarak ifade ediliyor.

PAŞİNYAN’A NET CEVAP

Paşinyan’ın provokatif çıkışına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan net cevap geldi. Açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin “etnik temizliğe” maruz kaldığına ilişkin Paşinyan’ın iddialarının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği bildirildi. Ermeni sakinlerin kendi istekleriyle ayrıldıklarının, Paşinyan tarafından çok iyi bilindiğinin belirtildiği açıklamada, “Ermeni sakinleri yaşadıkları yerleri terk etmemeye ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun parçası olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

FRANSIZ AJANSTAN İTİRAF

Öte yandan Batılı ve Ermenistan menşeili bazı kaynaklar Karabağ’daki Ermeni nüfusun “zorla yerlerinden edildiklerine” ilişkin kara propagandaya devam ederken, Fransız haber ajansı AFP’den itiraf gibi bir haber geldi. Fransız haber ajansına konuşan Karabağ’dan ayrılan Ermeniler, bölgede bulunan sözde yönetime bağlı Ermeni yetkililerin kendilerini bölgeden ayrılmaya zorladığını belirttiler.

Vardanyan terörden tutuklandı

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski “devlet bakanlarından” Ruben Vardanyan, “terörü finanse etme” suçlamasıyla tutuklandı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Vardanyan’ın, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı, onları finanse ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, “terörü finanse etme”, “yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma” ve “Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme” suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Vardanyan’ın tutuklandığı belirtildi.











