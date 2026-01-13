Yeni Şafak
Isınmak istemişti: İçinde yalnız yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Isınmak istemişti: İçinde yalnız yaşadığı ev alevlere teslim oldu

00:3113/01/2026, Salı
IHA
Metruk evin yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Metruk evin yandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da metruk bir evde yalnız yaşayan şahsın ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan alevler yangına neden oldu. Evden son anda kaçan şahıs canını kurtarırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman’da metruk bir evde yalnız başına yaşayan şahsın ısınmak için yaktığı soba evi alev topuna çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 1 Aralık İlkokulu arkasında bulunan metruk bir evde yalnız yaşayan Muzaffer D., isimli şahıs, ısınmak için burada bulunan odun sobasını yaktı. Bir süre ısınan Muzaffer D’nin yaktığı soba ateşi ev içerisine sıçradı. Alevleri söndüremeyen şahıs, evden dışarıya kaçtı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında Muzaffer D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



