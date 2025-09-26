Yeni Şafak
İskelenin bittiği fark etmedi: Yedinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

22:4726/09/2025, Cuma
DHA
Lokman Koçak'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzurum'da binanın 7’nci katında sıva yapan inşaat işçisi, iskelenin bittiğini fark etmeyip dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erzurum’da bir binanın dış cephe sıvasını yapan Lokman Koçak (50), iskelenin bittiğini fark etmeyerek 7’nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.57’de Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gazi Albay Feyzullah Tüzünalp Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7’nci katında sıva yapan Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyip dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçinin yakınlarından savcıya 'geç geldin' tepkisi

Ölen işçinin yakınları, inceleme sırasında olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri Cumhuriyet savcısına tepki gösterdi. İşçinin yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi. Savcının incelemesinin ardından Lokman Koçak’ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin ifadesini aldı.

Öte yandan Koçak’ın düşme anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Lokman Koçak’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.



