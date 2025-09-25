AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
Okullarda da öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarından dışarıya alındı.