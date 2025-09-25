AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.