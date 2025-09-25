Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem

11:3825/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

AFAD verilerine göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Okullarda da öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarından dışarıya alındı.




#AFAD
#deprem
#Erzurum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI TAHMİNİ 2025: Emekli zammı yeni tahminler geldi mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?