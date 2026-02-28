Yeni Şafak
İskenderun’da ev yangını büyümeden söndürüldü

01:4828/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
IHA
Soğutma çalışması gerçekleştirilirken evde hasar oluştu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay’da binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın; İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’nde bulunan binanın giriş katında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken evde hasar oluştu.


#İskenderun
#yangın
#daire
