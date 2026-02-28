Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Çıkan yangında ev sahibinin 183 bin lirası kül oldu

Çıkan yangında ev sahibinin 183 bin lirası kül oldu

14:3228/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Osman Ceyhan’a ait ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında paket içerisindeki 183 bin 100 TL de yandı.

Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Osman Ceyhan’a ait 2 katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yanmış eşyaların arasında jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan pakette sarılı 320 bin 600 TL paranın 183 bin 100 TL'sinin yandığı belirlendi.



#yangın
#kahramanmaraş
#oniki şubat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek avantajlı 90 bin TL promosyon yarışı kızıştı: 15 banka SSK, Bağ-Kur'lu emekliye fırsatlar listelendi