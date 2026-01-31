Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
İskenderun’da patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine denetim

İskenderun’da patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine denetim

11:5131/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.
3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla patlayıcı madde satışı yapan 10 işyerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İskenderun genelinde 30 Ocak tarihinde madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerde; 10 işyeri kontrol edilirken, 36 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.

Kontrollerde 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 işyerinin ise ruhsatına aykırı şekilde satış yaptığı tespit edildi. Söz konusu işyerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu güvenliği ve huzurun sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.



#Hatay
#İskenderun
#Emniyet
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekimi SONUÇ SAYFASI GÖRÜNTÜLEME! TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?