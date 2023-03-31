İSKİ Daire Başkanı DHKP-C’li teröristi andı: Fark edilince hesabını kapattı

İSKİ Daire Başkanı Varer DHKP-C'li teröristi andı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen Secaattin Varer'in DHKP-C'li teröristi andığı paylaşımı ortaya çıktı.
Teröriste anma mesajı
İSKİ Daire Başkanı Varer, 28 Ağustos 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında DHKP-C’li Ebru Timtik için "Işıklarda uyu yoldaş" demişti.
Sosyal medyasını kapattı
Terör destekçiliğine rağmen hala görevde olan Varer, paylaşımı yeniden ifşa olunca çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP’C’li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm eyleminde ölmüştü.