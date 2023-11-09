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İslam ülkeleri Gazze için bile birleşemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında BM’nin ve İslam ülkelerinin Filistin konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Batı'da en küçük bir hadisede tüm ülkelerin bir araya geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Gazze'de 10 bini aşkın sivilin öldürülmesine rağmen İslam ülkeleri bir araya gelemedi” dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:56 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Mrziyoyev.

Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Mrziyoyev.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) ana gündem, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik bir ayı geride bırakan katliamları oldu. Edinilen bilgilere göre, İsrail’in katliamlarının çok vahim noktalara ulaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 193 üyesi bulunmasına rağmen Filistin konusunda yetersiz kaldığını ifade etti.

BİR ARAYA GELEMEDİK

Erdoğan, birçok devletin İsrail’den yana tavır almasına karşın kamuoylarının Filistin’de yaşanan katliama ciddi anlamda duyarlı olduğunu söyledi. Batı’da en küçük bir hadisede tüm ülkelerin bir araya geldiğini vurgulayan Erdoğan, Gazze’de 10 bini aşkın sivilin öldürülmesine rağmen İslam ülkelerinin bir araya gelemediğini ifade ettiği öğrenildi.

DİPLOMATİK ATAK

Bu çerçevede pazar günü Cidde’de toplanacak İslam İşbirliği İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne atıf yapan Erdoğan’ın İslam ülkelerinin bu toplantıdan çıkacak sonuca göre hareket etmesi gerektiği üzerinde durduğu kaydedildi. Erdoğan, beklenen sonuç çıkmazsa daha kapsamlı bir toplantı yapılması gerektiğini ifade etti. Gazze için yeni bir diplomatik atak başlatılması gerektiğine dikkat çekildi. Erdoğan’ın katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından çıkan sonuca göre yeni bir yol çizileceği belirtildi.

SOYKIRIM UCM YOLUNDA

MKYK’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve katliamları nedeniyle savaş suçlusu ilan edilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerinden çalışma yapıldığı anlatıldı.

300 Türk tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Filistin’deki son gelişmelere ilişkin toplantıda sunum yaptığı öğrenildi. Sunumda garantörlük ve iki devletli çözüm için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Öte yandan bölgeden ülkelerine gitmek için Türkiye’ye üçüncü taraf vatandaşlarından binin üzerinde başvuru geldiği öğrenildi. Şu ana kadar 300 Türk vatandaşının bölgeden tahliye edildiği belirtiliyor. Gazze Şeridini Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı ve Gazze’ye Refah Sınır Kapısı dışında kuzeyindeki Erez ve ticari amaçlı kullanılan Kerem Şalom sınır kapılarının mevcut durumu üzerinde de duruldu.

Ortak adım görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Marsudi’nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirildi.





#Recep Tayyip Erdoğan
#politika
#Gazze
#İslam ülkeleri
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