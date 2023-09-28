İspanya’da Karabağ masası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde buluşacak. Karabağ’ın ana gündem maddesi olacağı masa için Azerbaycan’ın dosyası hazır. Avantajlı ve istediklerini almak için masaya oturacak olan Aliyev, otoriteyi sağladığı Karabağ dahil Azerbaycan’ın bölünmez bütünlüğü, 2020’de yaşanan savaşta Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesine ilişkin verilen sözlerin tutulması ana başlıklarını öne çıkaracak.

AB KORİDORA DESTEK OLSUN

Uzmanlar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun söz konusu talepler ışığında bir an önce çözümü isteniyorsa 5 Ekim’de toplantıya katılacak ülkelerin, o bölgede gerçekleştirilmesi planlanan projeler için destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Somutlaşacak Zengezur Koridoru’nun Türkiye ve Azerbaycan’ın jeopolitik ve ticari konumunu ciddi anlamda yükselteceği ifade ediliyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yeni sürecin sorunsuz ve daha ılımlı devam etmesi için Granada’daki toplantıda yer alacak olan diğer ülkelerin Azerbaycan’ın isteklerine olumlu bakmaları ve yatırım yapmaları gerektiğini belirten uzmanlar, Kafkasya’da barış isteyen Avrupa devletlerinin bölgedeki projelere kaynak sağlaması gerektiğini ifade etti.

FRANSA SÜRECİ ETKİLER

Ermenistan’a açıktan destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılımının çözüme etkisi konusunda ise bu durumun süreci ve çözümü uzatacağı değerlendiriliyor. Uzmanlar, Ermenistan lideri Nikol Paşinyan’ın Rusya ile arasında mesafe koyması sonrası Fransa’nın açık desteğini almasına dikkat çekiyor.







