İSPARK değil oto galeri

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü devrildi. Biri çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kazaya ilişkin "Her yere metro, her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.