İSPARK değil oto galeri

Otoparktaki görüntüler, İSPARK araç stokçularına yer mi temin ediyor sorusunu akıllara getirdi. Konuya ilişkin Yeni Şafak’ın sorusunu yanıtlayan İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuhan ise İSPARK’ın şirketler ile abone sözleşmesi yapma hakkı var” demekle yetindi. İSPARK’ın özel şirketlerle abonelik sözleşmesi yapması hukuki olsa da İstanbul’da otopark sıkıntısı yaşanırken otomobil şirketlerine özel otopark tahsis edilmesi etik bulunmadı.

Vatandaşlar İstanbul’da araç park etmek için yer bulmakta zorlanırken İSPARK’ın otomobil şirketlerine özel otopark kapatması tartışmalara neden oldu. Yeni Şafak’ın otoparkı kullanan otomobil firmalarından edindiği bilgiye göre, vatandaşlar için aylık 500 TL olan İSPARK abonelik ücreti, otomobil şirketleri için ise 750 TL olarak belirlenmiş. Şirket yetkilileri, mecburiyetten bu ücreti ödediklerini söyledi.