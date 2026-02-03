Isparta’da ortaokulda kamera skandalı: Okul müdürü görevden alındı

Isparta
Isparta’da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve mülki amirler tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.
Isparta’da bir ortaokulun kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Kameralar bulunduğu yerden kaldırıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayarak,
"Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır"
dedi.
"Soruşturma süreci başlatıldı"
"Soruşturma süreci başlatıldı"
Konuya ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak yaptığı açıklamada, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek,
"Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç hâlen devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız"
dedi.
"Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır"
"Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır"
Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak,
"Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes yetkisini kanunlar çerçevesinde kullanır. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır"
ifadelerini kullandı.
"Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz"
"Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz"
Kişisel mahremiyetin ihlaline karşı olduklarını da dile getiren Ocak,
"Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz. Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır"
diye konuştu.
Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu güvenlik kameralarının okuldan söküldüğü öğrenildi.
Okul müdürü görevden alındı
Okul müdürü görevden alındı
Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.’nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.
#ortaokul
#Isparta
#kamera
#İl Millî Eğitim Müdürlüğü