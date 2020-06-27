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Gündem Ispartada sınava alınmadı Ücretini isteyen taksiciyle tartıştı
İSPARTA

Isparta haberleri: Sınava alınmadı: Ücretini isteyen taksiciyle tartıştı

Isparta'da sınava alınmadı: Ücretini isteyen taksiciyle tartıştı

Isparta'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği okula 5 dakika geç gelen Ahmet Cem Çilsal, görevlilere, "Bu hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" sözlerine rağmen sınava alınmadı. Kendisini okula getiren taksiciyle de tartışan Çilsal'ı polisler sakinleştirip, okuldan uzaklaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Tüm çabalarına rağmen sınava alınmayan Çilsal, 30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı.
Tüm çabalarına rağmen sınava alınmayan Çilsal, 30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Isparta'da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarının bulunduğu merkezlere gelen adaylar, giriş belgeleri incelenerek, içeri alındı.

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Isparta'ya gelen Ahmet Cem Çilsal ise, 5 dakika geç kalınca içeri alınmadı.

Ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilen adaylar, sosyal mesafe kuralına uyularak, sınav salonlarına giriş yaptı. Anne-babalar ise Kuran'ı Kerim okuyarak, dua etti.

Isparta'ya gelen Ahmet Cem Çilsal ise, 5 dakika geç kalınca içeri alınmadı.

30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'ndaki sınava girmek için dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya gelen Ahmet Cem Çilsal ise, 5 dakika geç kalınca içeri alınmadı.

Taksiyle okula gelen ve 25 TL olan taksi ücretini sürücüye verip, araçtan inen Çilsal, kapıdaki görevlilere, Mersin'den Isparta'ya geldiğini, kaldığı eve giderek sınav giriş belgelerini aldığını, geç kalacağını anlayınca Davraz Mahallesi Köy Garajı'ndan taksiye bindiğini anlatarak "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dedi. Tüm çabalarına rağmen sınava alınmayan Çilsal, 30 TL daha isteyen taksiciyle tartıştı. Polisler Çilsal'ı sakinleştirerek okuldan uzaklaştırdı.

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