İsrail gözaltına aldığı Filistinli kadın gazeteciyi kefaretle serbest bıraktı

İsrail mahkemesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin 12 bin şekel ( yaklaşık 120 bin TL) kefaletle şartlı tahliyesine hükmetti.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te "halkı şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla evine giderken gözaltına aldığı Latife Abdullatife, bugün telekonferans yöntemiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Filistinli kadın gazetecinin ailesinin yanı sıra İsrailli ve Filistinli meslektaşları da katıldı.