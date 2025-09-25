İsrail’e baskı artırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde Macron'u, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, dünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa lideri Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.





İŞ BİRLİĞİ İÇİN GAYRETE DEVAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.





AB SÜRECİ İÇİN MEKANİZMALAR ÇALIŞTIRILMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını kaydetti.





FİLİSTİN İÇİN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini ifade etti. Macron'u, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.





Sıfır emisyon için dönüşüme devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz" dedi. Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarının sürdüğünü anlattı. Erdoğan, iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi sütun üzerine inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demir yolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





STK'lar ve iş dünyası ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş, Murat Kurum, Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar, Mehmet Şimşek, Yaşar Güler, Kemal Memişoğlu, Mehmet Fatih Kacır, Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de yer aldı. Erdoğan ayrıca, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü.





TRUMP’IN DAVETİNDE

Erdoğan ardından, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti. Erdoğan, Lotte Palace Hotel’de düzenlenen davete, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.





ZORLA SÜRGÜNE KARŞI ORTAK TUTUM

BM'de önceki gün düzenlenen ABD ile Türkiye dahil İİT üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisi yayımlandı. Bildiride, katılımcıların Gazze’nin yeniden inşası için kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğunu, Filistinlilerin Gazze’de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtildi. Bildiride, "Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ile tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir" denildi.





TRUMP İLE GÖRÜŞME BUGÜN

New York'taki temasları sonrası Washington D.C.'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Görüşmenin Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleşmesi planlanıyor.



