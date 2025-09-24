Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

20:2524/09/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.



