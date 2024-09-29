İsrail'in cinnet siyasetine artık dur denilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in, soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan halkı olduğunu söyledi. Erdoğan, “İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'Dur' denilmelidir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.
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İsrail’in cinnet siyasetine ‘Dur’ denilmeli
3,5 TRILYON DOLARLIK TOPLANTI
2016’dan bu yana ilk kez gerçekleştirilen toplantıya dünyanın en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Söz konusu şirketlerin toplam büyüklükleri yaklaşık 3,5 trilyon doları buluyor. TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji, varlık yönetimi, finansal hizmetler, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinden dünya devi şirketler yer aldı. İşte o şirketlerden bazıları: Templeton Asset Management (varlık yönetimi), Katar Yatırım Otoritesi-QIA (yatırım yönetimi), Vitol (enerji ve emtia ticaret), Emirates NBD (finansal hizmetler), Mitsubishi Corporation (çeşitli sektörler), Chery (otomotiv), ACWA Power (enerji), MASDAR (yenilenebilir enerji) ve BRF (Gıda).