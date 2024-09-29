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İsrail'in cinnet siyasetine artık dur denilmeli

İsrail'in cinnet siyasetine artık dur denilmeli

04:0029/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in, soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan halkı olduğunu söyledi. Erdoğan, “İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'Dur' denilmelidir” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10’uncu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldiğini vurguladı.
“Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız”
diyen Erdoğan, yakın dönemde yaşanan birçok gelişmenin, Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünü daha da öne çıkarttığını kaydetti.
“Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumu her geçen yıl daha da güçleniyor. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 oranında pay alırken, bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık”
şeklinde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

20 YILDA 268 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELDİ

“Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11'inci sıraya yükseldik. Ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve dijitalleşme alanlarında yaptığımız dev yatırımlarla ülkemizin altyapı eksiklerini tamamladık. Uluslararası doğrudan yatırımlar da bu süreçte bizlere ciddi katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, son 20 yılda toplamda 268 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu, bugün ise 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Özel sektör istihdamında uluslararası yatırımcıların payı yüzde 8,8'e çıktı.”

ENFLASYON KONTROL ALTINDA

“Türkiye yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği, büyüyüp geliştiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecek. 12’nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. 6 Şubat depremlerinin maliyemize getirdiği 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen program döneminde mali disiplinden taviz vermiyoruz. Son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verileri programın çalıştığını ortaya koyuyor. Cari açığımızın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği, enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji'mizle de yüksek katma değerli sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize daha fazla çekmek istiyoruz. Böylece Türkiye'nin küresel sermaye pastasından aldığı payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'e çıkaracağız.”

PLANLARINIZI 2028’E GÖRE YAPIN

“Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem lafügüzaftır, sahtedir, sanaldır. Sadece ve sadece ülkenin enerjisini tüketmeye dönük fuzuli hamlelerdir. Sizin de gelecek planlarınızı buna göre yapmanızda fayda olduğuna inanıyorum. Türkiye siyasi istikrarı, nitelikli insan kaynağı küresel değer zincirlerindeki yükselen konumu, coğrafi avantajları ve güçlü ekonomik altyapısıyla, uluslararası doğrudan yatırımların merkezi olmaya devam edecektir.”

İsrail’in cinnet siyasetine ‘Dur’ denilmeli

Savaşı bölgeye yaymaya çalışan İsrail durmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı bulunduğunu söyledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son 1 hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükümeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta, tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır” ifadelerini kullandı. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı “cinnet siyaseti”ni Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimine artık “Dur” denilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
“BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

3,5 TRILYON DOLARLIK TOPLANTI

2016’dan bu yana ilk kez gerçekleştirilen toplantıya dünyanın en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Söz konusu şirketlerin toplam büyüklükleri yaklaşık 3,5 trilyon doları buluyor. TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji, varlık yönetimi, finansal hizmetler, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinden dünya devi şirketler yer aldı. İşte o şirketlerden bazıları: Templeton Asset Management (varlık yönetimi), Katar Yatırım Otoritesi-QIA (yatırım yönetimi), Vitol (enerji ve emtia ticaret), Emirates NBD (finansal hizmetler), Mitsubishi Corporation (çeşitli sektörler), Chery (otomotiv), ACWA Power (enerji), MASDAR (yenilenebilir enerji) ve BRF (Gıda).


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#Lübnan
#Hizbullah
#Hasan Nasrallah
#İsrail

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