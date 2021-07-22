Gündem İstanbul 2 ilçesi ile Sakarya, Kocaeli ve Düzcede denize girişlere izin verilmiyor
İSTANBUL

İstanbul 2 ilçesi ile Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

İstanbul Şile ve Sarıyer ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde de, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul 2 ilçesi ile Sakarya, Kocaeli ve Düzcede denize girişlere izin verilmiyor
Sarıyer’de jandarma vatandaşları denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.

Jandarma Asayiş ekipleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Timi, Su Altı Arama-Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 4 bin 419 personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda atlı timle denetim yapan ekipler, olumsuz hava şartları ve aşırı dalga nedeniyle vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

Plajda görevli cankurtaranlar, megafonla da bu uyarıyı vatandaşlara iletti. Anonsların ardından vatandaşlar plajları boşalttı.

Jandarmalar da denizdeki akıntı konusunda halka bilgilendirici broşürler dağıttı.

Sarıyer'de jandarma vatandaşları denize girmemeleri için uyarılarda bulundu
GÜNDEM
Sarıyer'de jandarma vatandaşları denize girmemeleri için uyarılarda bulundu

Şile'de de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Ekipler tarafından kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, denize girmek yasaklandı.

Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı
GÜNDEM
Şile'de bir kişi boğuldu iki kişi kayıp: Denize girmek yasaklandı

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girişlere izin verilmiyor

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun sahile de yansıdığını aktaran Karakaş, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

  • "Sadece denize girme konusunda bir kısıtlama getirildi. Vatandaşlarımız kumsalda tatillerine devam edebiliyor. İnşallah rüzgarın azalmasıyla dalga etkisini kaybettiğinde denize girme konusunda sıkıntı kalmayacak. Bugün, diğer ilçelerimizde olduğu gibi ilçemizde de denize girme noktasında kısıtlama bulunmaktadır. Tatilcilerimizin, bu kısıtlamanın can güvenliği açısından sıkıntı oluşturmaması için uygulandığını bilmelerini ve dikkatli bir şekilde buna uymalarını istiyoruz."

Kocaeli

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün başlayan rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar uygulanan denize girme yasağı ilçe genelinde yaygınlaştırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaklamanın tüm ilçede geçerli olacağını belirterek, "Kandıra ilçemizde tatil yapan değerli misafirlerimiz, aşırı dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeniz hava şartları düzelinceye kadar yasaklanmıştır. Can kayıpları yaşamamak için lütfen uyarı ve ikazlara uyalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Düzce

Öte yandan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.

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