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POLİTİKA

İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı

İstanbul 2 Nolu Barosu, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DHKP-C terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kirazı andı
Şehit Mehmet Selim Kiraz

Evli ve 2 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

Şehit Kiraz, katledilişinin 6. yılında anılıyor. İstanbul 2 Nolu Barosu, şehit Kiraz için resmi hesabından anma mesajı yayımladı.

Baronun Twitter hesabındaki paylaşımda, “DHKP-C terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'ı şehadetinin 6. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Kurucu Üyesi Avukat Cavit Tatlı.n
İstanbul 2 Nolu Barosu Kurucu Üyesi Avukat Cavit Tatlı.n

Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
FOTOĞRAF 8
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Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
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Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.
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Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.
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Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.
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Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.
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Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

İstanbul 2 Nolu Barosu Kurucu Üyesi Cavit Tatlı: Artık tercih hakkımız var, terörist posteri asılan baroda değiliz
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