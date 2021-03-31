İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İstanbul 2 Nolu Barosu, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı. Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DHKP-C terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun" denildi.
Evli ve 2 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
Şehit Kiraz, katledilişinin 6. yılında anılıyor. İstanbul 2 Nolu Barosu, şehit Kiraz için resmi hesabından anma mesajı yayımladı.
DHKP-C terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'ı şehadetinin 6. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun.. pic.twitter.com/1GXwsxHRjy
Baronun Twitter hesabındaki paylaşımda, “DHKP-C terör örgütü tarafından makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'ı şehadetinin 6. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun” ifadeleri kullanıldı.