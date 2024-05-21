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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin Filistin kermesine dev bağış

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Filistin'e destek kermesinde 545 bin Türk Lirası bağış toplandı.

Muhammed Furkan Uğurlu
23:03 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Filistin kermesinde büyük bağış toplandı.
Filistin kermesinde büyük bağış toplandı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin organizasyonunda Türkiye Diyanet Vakfı'nın aracılık ettiği Filistin kermesi büyük rağbet gördü. Kermeste Filistin için 545 bin Türk Lirası toplandı.

Kitap mezatı da gerçekleştirilen kermese hem öğrenciler hem de akademisyenler büyük ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş standı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üniversitenin kampüsünde öğrencilerin açtığı yardım stantlarını tek tek ziyaret ederek Kermes Hatırası köşesine imzasını attı.

Ali Erbaş'a, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Sinanoğlu ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Burhan işleyen eşlik etti.

#Filistin
#İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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