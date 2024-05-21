İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin Filistin kermesine dev bağış

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin organizasyonunda Türkiye Diyanet Vakfı'nın aracılık ettiği Filistin kermesi büyük rağbet gördü. Kermeste Filistin için 545 bin Türk Lirası toplandı.

Kitap mezatı da gerçekleştirilen kermese hem öğrenciler hem de akademisyenler büyük ilgi gösterdi.