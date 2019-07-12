Gündem Adalardaki fayton tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu
POLİTİKA

İstanbul Adalar'daki fayton tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu

Adalar'daki fayton tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, fayton krizinin çözümü için motorlu ulaşım ya da atlı faytonlara yaş sınırı uygulanabileceğini söyledi. Yel, Erdoğan'ın Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını takip ettiğini, Adalar'daki sıkıntıyı da bildiğini belirterek, “Hayvanseverler rahat olsun. Hassasiyetle takipçisiyim, gereken yapılacak” dediğini belirtti.

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Adalar'da faytona koşulan atlar
Adalar'da faytona koşulan atlar

Adalar'daki fayton tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu

Geçtiğimiz cumartesi TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar'daki durumu birinci ağızdan dinledi. Konunun çetelere bırakılmaması ve temizlenmesi konusunda görüş netlik kazanırken, güvenlik birimleri devreye girerek mafyaya göz açtırmayacak.

'ÖNLEM ALINACAK'

NTV'de yer alan habere göre; Komisyona başvurarak Adalar'daki fayton mafyasından şikayetçi olan hayvanseverler, üç ayrı fayton mafyası olduğunu ve ölüm tehditleri aldıklarını belirterek Başkan Yel'den çözüm bulmasını istedi.

Şikayetler üzerine komisyon üyeleriyle Adalar'ı ziyaret eden Yel, denetimlerde tespit ettikleri noktaları ve ortaya çıkan fotoğrafı Erdoğan'a birinci ağızdan aktardığını açıkladı. Yel, şunları kaydetti:

"Bir otorite boşluğunu orada gördük; bunun sahibi odur budur, ben işin o tarafında değilim. Mafyalara hiçbir yeri terk etmememiz lazım. Ben Cumhurbaşkanımıza da geçtiğimiz cumartesi günü bu konuyu arz ettim, buradaki otorite boşluğundan da bahsettim. Gerekli önlemler devlet tarafından da alınacak. Artık ulusal otorite de bu işi sahiplendi. Biz de üzerine gideceğiz."

  • Yel, görüşmede Erdoğan'ın Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını takip ettiğini, Adalar'daki sikıntıyı da bildiğini belirterek, “Hayvanseverler rahat olsun. Hassasiyetle takipçisiyim, gereken yapılacak” dediğini söyledi.

MAFYATİK YAPILANMALAR

Adalardaki fayton krizinin çözümü için bir çok uygulama önerisi de gündemde. Yel, önerilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Mafyatik yapılanmalarin önlenmesi, çeşitli STK'lerin menfaat elde etmesiyle ilgili konular gibi bu tarz yapıları da ortadan kaldırmakla ilgili İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık ve birimlere önlem almaları için teklifler olacak.

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- Atlı faytonların ulaşımdan tamamen çekilmesi, elektrikli, motorlu araçların devreye sokulmasını önereceğiz. Atlı faytonlar turistik amaçlı olarak sınırlı sayıda Adalar'da bulundurulabilir.

- Turistik faytonlarda da kullanılacak atların Adalar'ın coğrafi yapısına uygun olması sağlanabilir. Yokuşlu ve engebeli yollarda başarıyla gidebilen Kadana cinsi denilen kalın bilekli cins atlar getirtilebilir.

- Sağlık ve hijyenik şartlar sürekli takip edilmeli.

- Deniz polisi ve sahil güvenlik sıkı denetim yaparak kaçak at girişini engelleyecek. Yaş sınırı gelebilir.

- Bir hatta bir minibüs verileceği zaman yaşıyla ilgili, şu kadar kişi taşımalı diye tahdit koyuyoruz ve bunu uygulayabiliyoruz. Peki, faytonlarla ilgil bunu niye koyamayalım?

- Atlar sahipli olsa da belediyeler veteriner çalıştırma zorunluluğu koyabilmeli.

- Atlar sahipli olmakla beraber kendi çiftliklerinde, bahçelerinde bu atları beslemiyorlar, kamunun ortak malı olan yerlerde gezdiriyorlar. Dolayısıyla tüm kamuyu etkileyen bu konuda belediyeler düzen getirmeli.
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