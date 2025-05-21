Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde dikkat çeken konumlarda yer alan 34 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Kemerburgaz’dan Çankaya’ya, Kaş’tan çeşitli illerdeki değerli arazilere kadar geniş bir yelpazede bulunan taşınmazların mülkiyetlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hâzinesi’ne ait olduğu bildirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, satış işlemlerinin 2028 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması planlanıyor. Elde edilecek gelirler, deprem bölgelerinde kamu yatırımlarının finansmanında kullanılacak.









KGM ve Hazine’ye ait arsalar satışa çıktı





Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, mülkiyetleri Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hâzinesi’ne kayıtlı olan 34 taşınmaz ile üzerlerindeki yapılar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış yöntemiyle özelleştirilecek.





Bu işlemlerin "varlık satışı" yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, sürecin tamamlanması için son tarih 31 Aralık 2028 olarak belirlendi.





Gelirler deprem bölgesine





Satıştan elde edilecek gelirler, mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olmayan taşınmazlar için belirli kamu yatırımlarına yönlendirilecek. Bu kapsamda, tesislerin taşınması, yeni yapıların inşası, mevcut yapıların güçlendirilmesi gibi ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Ayrıca, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ile risk altındaki bölgelerdeki Karayolları yapı ve tesislerinin yenilenmesi de gelirlerin kullanılacağı alanlar arasında yer alıyor.





Taşınmazların özelleştirme süreci tamamlanana kadar, mevcut yapıların bakımı, işletilmesi ve doğabilecek tüm yükümlülükler Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olacak. Bu dönemde taşınmazlardan elde edilecek gelirlerin de KGM tarafından kullanılmasına karar verildi. Satış işlemleri sonrasında mülkiyet devri ile birlikte yeni sahipler tüm hak ve yükümlülükleri üstlenecek.





İŞTE SATIŞA ÇIKACAK ARSA BİLGİLERİ















