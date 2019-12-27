Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu

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Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

Adana Valiliğinden yapılan açılamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. Tatil edilen okullar açıklamada belirtildi, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.