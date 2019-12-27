Gündem Avcılarda banka soyan kişi polise teslim oldu
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İstanbul Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu

Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu

İstanbul Avcılar’da bir banka şubesini soyduktan sonra kaçan soyguncu, polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi AA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avcılar'ın Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’ndeki bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, silahla çalışanları tehdit etti. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, olay yerinden kaçtı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, soyguncunun yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan polis ekiplerine yakalanacağını anlayan soyguncu, çaldığı para ve soygunu gerçekleştirdiği silahla bankaya yakın bir bölgede polise teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

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