Gündem Bahçelievlerde dehşet dolu gece Markete girdi alev topuna döndü
İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece: Markete girdi alev topuna döndü

Bahçelievler'de dehşet dolu gece: Markete girdi alev topuna döndü

İstanbul Bahçelievler’de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobil hakimiyetini kaybederek markete girdi. Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi. Yanan otomobilden sıçrayan alevler ise 5 katlı binanın etrafını sararak hem binadaki bazı daire ve işyerlerine hem de park halindeki araçlara zarar verdi.

Haber Merkezi İHA
Yangında, otomobilin çarptığı markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangında, otomobilin çarptığı markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıkan 06 SGR 18 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girdi.

Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de otomobil markete çarptı: Kaza sonucu market ve otomobil alev alev yandı

Alev topuna dönen otomobilde bulunan 4 kişinin araçtan inerek kaçtıkları öğrenildi. O esnada dükkan içerisinde bulunan çalışanın ise kendisini can havliyle dışarıya attığı bildirildi.

5 KATLI BİNANIN ETRAFINI SARDI

Yanan otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada bulunan bazı daireler ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de otomobil markete çarptı: Kaza sonucu market ve otomobil alev alev yandı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR GÖRDÜ

Meydana gelen yangında, patlamanın etkisiyle dükkan önüne park etmiş bazı araçlar zarar gördü. Zarar gören araçlar çekiciyle götürüldü.

Otomobilde bulunan 4 kişi, kaza sonrası kayıplara karışırken, yangın nedeniyle çevrede panik yaşandı.

4 KİŞİ ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Olayı gördüğünü söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Dükkan sahibini 15 yıldır tanıyoruz. Araç hızlı bir şekilde geliyor. Virajı mı alamıyor tam emin değiliz, biz de sesi duyduk. Hızlıca dükkanın kapısından içeriye giriyor. Girdikten sonra tüp veya dolap patlıyor. Patlama sonrası araba da alev almaya başlıyor. Daha sonrasında o da patlıyor. Arabanın içinden 4 kişi inip kaçıyor. Duyduğumuza göre 3’ü yakalanmış. Maddi hasar var ama can kaybı falan yok” dedi.

Yangında, otomobilin çarptığı markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında ayrıca, 4 katlı binanın dış cephesi de yandı.

Bahçelievler'de dehşet dolu gece: Markete girdi alev topuna döndü
FOTOĞRAF 28
Title
Olay, gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde meydana geldi.
Title
İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıkan 06 SGR 18 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girdi.
Title
Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı.
Title
Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi.
Title
Alev topuna dönen otomobilde bulunan 4 kişinin araçtan inerek kaçtıkları öğrenildi.
Title
O esnada dükkan içerisinde bulunan çalışanın ise kendisini can havliyle dışarıya attığı bildirildi.
Title
Yanan otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada bulunan bazı daireler ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Title
Meydana gelen yangında, patlamanın etkisiyle dükkan önüne park etmiş bazı araçlar zarar gördü. Zarar gören araçlar çekiciyle götürüldü.
Title
Olayı gördüğünü söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Dükkan sahibini 15 yıldır tanıyoruz. Araç hızlı bir şekilde geliyor. Virajı mı alamıyor tam emin değiliz, biz de sesi duyduk. Hızlıca dükkanın kapısından içeriye giriyor. Girdikten sonra tüp veya dolap patlıyor. Patlama sonrası araba da alev almaya başlıyor. Daha sonrasında o da patlıyor. Arabanın içinden 4 kişi inip kaçıyor. Duyduğumuza göre 3’ü yakalanmış. Maddi hasar var ama can kaybı falan yok” dedi.
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Bahçelievler'de dehşet dolu gece: Markete girdi alev topuna döndü
İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobil hakimiyetini kaybederek markete girdi. Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi. Yanan otomobilden sıçrayan alevler ise 5 katlı binanın etrafını sararak hem binadaki bazı daire ve işyerlerine hem de park halindeki araçlara zarar verdi.

İstanbul'da markete el yapımı patlayıcı ile saldırı
FOTOĞRAF 21
Title
Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.
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Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı.
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Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü.
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Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu.
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Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da markete el yapımı patlayıcı ile saldırı
İstanbul Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Markete atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


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