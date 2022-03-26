İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı iddiası: Güvenlik kaynakları yalanladı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde görülen mayının bir benzerinin Sarıyer-Garipçe açıklarında da görüldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
İHA'da yer alan habere göre; Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAYNAKLARI YALANLADI
AA ise iddialara ilişkin yaptığı haberde; güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildiğini duyurdu.