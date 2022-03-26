İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı iddiası: Güvenlik kaynakları yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çilek üreticisi genç ile gülümseten sohbeti: Ortaklığa kabul eder misin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Genç bir çilek üreticisi 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesiyle küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını, başlangıçta 100 hayvanı varken, bu sayının 200'ü aştığını, küçükbaş hayvancılıkta çoban bulmanın zor olduğunu, sigorta primi konusunda destek beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nasıl karlı bir iş mi?' sorusuna genç üretici, 'Evet çok karlı. Çilek üretimi daha çok karlı.' karşılığını verdi. Erdoğan'ın, 'Ortaklığa kabul eder misin?' esprisi üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.