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İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda ikinci mayın alarmı iddiası: Güvenlik kaynakları yalanladı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde görülen mayının bir benzerinin Sarıyer-Garipçe açıklarında da görüldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Boğazında ikinci mayın alarmı iddiası: Güvenlik kaynakları yalanladı
İstanbul Boğazı'nda görüntülenen mayın

İHA'da yer alan habere göre; Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAYNAKLARI YALANLADI

AA ise iddialara ilişkin yaptığı haberde; güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
OYNAT 00:26
İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi
OYNAT 00:19
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi
İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen mayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kamerası ile görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, '26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
OYNAT 00:26
İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi
OYNAT 00:19
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi
İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen mayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kamerası ile görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, '26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

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