İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu

İstanbul Boğazı
Mega kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.
Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.
Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.
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