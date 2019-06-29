Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Esenyurtta sigara kurşunu 2 yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta 'sigara' kurşunu: 2 yaralı

Esenyurt'ta 'sigara' kurşunu: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki olay Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Ancak yanıt olumsuz olunca tartışma çıktı.

Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu.

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