​İstanbul evine gidemedi

İstanbullular önceki gece adeta kâbusu yaşadı. Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle başta E-5 (D100) ve TEM Otoyolu olmak üzere pek çok yol ulaşıma kapandı. Önceki gün mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

Yollarda mahsur kalan on binlerce İstanbullu donmamak için saatlerce yürümek zorunda kaldı.

YOLLAR TEMİZLENMEDİ, BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

İstanbul’a kabusu yaşatan kar yağışı önceki gün öğleden sonra başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, en çok İstanbul ulaşımının can damarı olan E-5 ve TEM otoyolunu vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelede yetersiz kalınca trafik tamamen durdu. Mahsur kalan vatandaşlar yol kenarlarına konulan kutulardan tuz alıp yollara döktü, küreklerle kar küredi ama sonuç alamadı.

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DONMAMAK İÇİN YÜRÜDÜLER

Saatler süren bekleyişe rağmen yollar açılmayınca vatandaşlar araçlarını yolda bırakarak kilometrelerce yürüdü. Varmak istedikleri noktalara varamayan vatandaşlar da, AVM’ler, camiler ve güzergâhlarında bulunan ilçe belediyelerinin tesislerinde sabahladı. Yolun açılmasını bekleyenler de yakıtları bitince sıfırın altına inen soğukta zor saatler yaşadı. Önceki gün saat 16:00’da başlayan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde bile yüzde 80’lerin üzerindeydi.

KAR KÜREME ARACI GÖREN YOK

Mahsur kalan vatandaşların yardımına ilçe belediyeleri, valilik, AFAD ve Kızılay imdada yetişti. Vatandaşlara su, kumanya ve battaniye dağıtıldı. Otoyolların kenarındaki evlerde oturanlar sıcak çay ve pasta/börek yaparak yollarda kalanlara ikram etti. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, saatler süren bekleyişe rağmen tek bir küreme ve tuzlama aracı görmediklerini söyledi.

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METRO İSTASYONLARINDA BÜYÜK İZDİHAM

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamadığı için metro ve metrobüse yönelen vatandaşlar da hayal kırıklığına uğradı. Metro istasyonlarında büyük izdiham yaşandı. On binlerce insan metrolara binebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Özellikle Avcılar, Esenyurt, Yenibosna, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarındaki kalabalıklar üstgeçitlere ve yollara taştı. Araçlara binenler de saatlerce yollarda beklemek zorunda kaldı. Otobüs seferlerinde de durum aynıydı. Neredeyse tüm seferler iptal edildi, tedbirsiz olarak sefere çıkan otobüsler vatandaşlar tarafından ittirilerek kurtarılmaya çalışıldı.

İstanbul böyle zulüm görmedi

İstanbul’da yaşanan zor gece sıkıntıları gidermek için seferber olan ilçe belediye başkanları da sıkıntıyı İBB’nin organizasyon eksikliğine bağladı. İBB’nin karla mücadelede tecrübeli isimleri tasfiye ettiğini aktaran başkanlar “Geçmiş yıllarda daha çok yağışlar oldu ama İstanbul böyle şey görmedi” dedi.

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ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU: Galiba Meteoroloji'yi ciddiye almadılar. İkincisi böyle bir mücadelede hafıza, tecrübe gerekli. İBB hafızayı yok ettiği için, İstanbul bugüne kadar görülmedik bir sıkıntıyı yaşıyor. Kar gelmeden tedbir alınmalıydı, yağdıktan sonra zaten açamazsınız. Gerekli önlemler alınsaydı, bu sıkıntıları en asgari düzeyde yaşardık. İBB organizasyonu yapsaydı bu kadar sıkıntı olmazdı.

Avcılar, Yenibosna, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ metrobüs duraklarındaki nkalabalıklar yollara taştı. Birçok tramvay ve otobüs seferleri iptal edildi. n

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN KESKİN: Sosyal medyada algı çalışmaları yönetebilirsiniz, ama böyle bir durumu algıyla yönetemezsiniz. Hiç kimse aklımızla alay etmesin, dolaştığımız kendi bölgelerimizde İBB’nin bir tane aracını bile görmedim. Diğer belediyelerdeki arkadaşları da dinledim durum aynı. İstanbul’da şu an yönetimden bahsetmek söz konusu değil. Tam bir yönetim zafiyeti var.

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ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM: Bu bir AFET değil. Önceden bilenen tahmin edilen şeyler. Burada hayatı durduran kar değil, beceriksiz yöneticiler.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN: İstanbul’a çok daha büyük karlar yağdı. En son 2017’de de olmuştu ve kar birden bastırmıştı. Ama o gün bile böyle olmadı. Hazırlıksız yakalanmadık. Biz ilçe bazında önlemimizi aldık. İşin başında olmamız, takım olmamız gerekiyordu. Ama maalesef takımın kaptanı yok.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI SADİ YAZICI: İBB’nin çok ciddi bir araç ve ekipmanı vardır. Ama eğer ki güzel bir koordinasyon yapılsaydı ilçelerin de desteği ile bu daha iyi yönetilebilirdi. 39 ilçenin kendi başına aldığı tedbirler ayrı, İBB’nin koordinasyonunda alınan tedbirler çok başka olabilirdi. Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat edilmedi. Maalesef ben İstanbul’u böyle hiç görmedim.

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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞRICI: İstanbul böyle bir şey yaşamadı. Ben 43 yıldır İstanbul’dayım. Koymuş oldukları ekipler kar küreme küreklerini takıp çıkarmasını bile bilmiyor. Ne kadar aracınız olursa olsun, hafızayı sıfırlarsanız başarısız olursunuz. Maalesef hafızaları sıfırladılar, böyle bir durumda başarı beklenemez.

Bakanlar Karaismailoğlu ile Soylu çalışmaları yerinde takip etti

Karayolları açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı yolun bulunmadığını açıkladı. Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.” dedi. Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, karayollarındaki özverili çalışmanın devam edeceğini belirterek, teyakkuz halinde olunduğunu söyledi. Bakan Soylu ise, “Vatandaşlarımız, mümkün olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar” dedi. Soylu, daha sonra Karayolları Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından AFAD İl Müdürlüğü ve 112’ye ziyarette bulunarak çalışmaları yerinden takip etti.

Kente giriş ve çıkış durdu

Yollar kapanınca İstanbul Valiliği, Trakya’dan İstanbul’a araç girişlerini durdurdu. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkmamaları istendi. İstanbul’a giriş yasağı Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yolları açmasının ardından dün 16.00’da kaldırıldı. Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışlar da durduruldu. Vatandaşların özel araçlarla trafiğe çıkması öğle saatlerine kadar yasaklandı.

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6 yeni tedbir kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre idari izinler uzatıldı, üniversitelerde eğitime 31 Aralık Pazartesi gününe kadar ara verildi. Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a seyahat eden araçların girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanırken bu kısıtlama 16.00 itibariyle kaldırıldı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durduruldu. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamileler de 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Uçak seferleri başladı

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı’nda bir pistin açılmasının ardından ilk uçağın inişi gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın (THY) Venezuella’nın başkenti Karakas’tan İstanbul’a gelen uçağı saat 12.30’da havalimanına indi. Bu uçağın ardından Meksika’nın Cancun şehrinden gelen TK181 sefer sayılı uçak da inişini gerçekleştirdi. Bu seferler dışında THY, seferlerini saat 00.00’a kadar yapmadı. Öte yandan, uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı’nda bekleyişi sürüyor.

Hasta için askeri helikopter

Arnavutköy’de önceki gece saatlerinde 37 yaşındaki Orhan Kaya evinde kalp krizi geçirdi. Güçlükle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya’ya hastanede müdahale edildi. Ardından durumu ağır olan Kaya’nın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Yollar kapalı olunca ve zaman kaybının önüne geçilmesi için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Hastaneden alınan Kaya, askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şafak Sezer

6 saattir hiçbir şey kıpırdamıyor

Oyuncu Şafak Sezer de yolda mahsur kalanlar arasındaydı. Bir video çekerek sosyal medya hesabından yayınlayan Sezer, isyanını böyle dile getirdi: “İstoç kavşağındayız, 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kıpırdamıyor. Yetkililere sesleniyorum. Rica ediyorum şurayı açın.”

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Geceyi AVM’de geçirdiler

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle evlerine gidemeyen vatandaşlar, geceyi AVM’de geçirdi. Başakşehir Belediyesi, TEM Otoyolu’nda mahsur kalan vatandaşları bölgeye yakın olan Mall of İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne yönlendirdi. Gece buradaki mescit ve yemekhanede konaklayan vatandaşlara, Başakşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekiplerince yiyecek ve battaniye verildi. AVM’deki görevliler, bazı vatandaşları metro hattına yönlendirdi.

Cenevre’den trollük

Yoğun kar yağışı ile yollarda mahsur kalan vatandaşlar, İBB yönetimine olan tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise bu tepkilere "trol ordusu" diyerek hakaret etti. Vatandaşı, “Sıcak evinde oturup trollük yapmakla” suçlayan Murat Ongun’un tatil için İsviçre’nin Cenevre şehrine gittiği ortaya çıktı. Ongun’un 23 Ocak Pazar TK1917 sefer sayılı uçakla Cenevre’ye gittiği öğrenildi.

Yolu değil haberi tuzladı!

Kar yağışının kabusa dönüşmesinin ön önemli sebeplerinden biri tuzlama faaliyetlerinin yetersizliği oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tuzlama gerekçesiyle vatandaşların hedefi oldu. Ayrıca İBB’nin karla mücadele için yeterli tuz ve solisyon stoku olmadığı, Ocak ayında yapılan tuz ihalesinin iptal edildiği ortaya çıktı. İBB yönetimi 10 Ocak 2017 yılında paylaşılan “136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı” haberini de başarısızlığını gizlemek için siteden kaldırdı.

İzlanda soğuğu cuma gidiyor

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışı, hafta sonundan itibaren yerini, kıyı kesimlerde yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar ve karla karışık yağmura bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz.”

