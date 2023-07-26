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İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 66 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte normal ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

16:47 . 26/07/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Halka ucuzluk vaatleriyle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşımdan yeme-içme fiyatlarına kadar yaptığı fahiş zamların ardından Halk Ekmek'e de dev bir zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına yüzde 66 oranında zam yaptı.

İstanbul Halk Ekmek, ürünlerin yeni fiyatlarını açıkladı. Buna göre paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

  • İBB yönetimi, son olarak 250 gramlık Halk Ekmek'e 8 Ağustos Pazartesi'nden geçerli olmak üzere yüzde 50 daha zam yaparak fiyatı 3 liraya yükseltmişti.

Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.

İstanbul Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları şöyle:
Eylül 2019:
49 çeşit paketli ürüne yüzde 40.8 zam yapıldı.
Eylül 2020:
Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 33.33 zam yapıldı. 75 kuruş olan ekmek fiyatı 1 TL'ye yükseltildi.
Temmuz 2021:
Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 1 TL olan ekmek fiyatı 1.25 TL oldu.
Kasım 2021
: Ambalajlı ekmek ürünlerinde yüzde 33.5 zam yapıldı.
Şubat 2022:
Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 60 zam getirildi. 1.25 TL olan ekmek fiyatı 2 TL oldu.
Şubat 2022:
Ambalajlı ürünlere yüzde 50 ila yüzde 116 oranında zam yapıldı
8 Ağustos 2022:
Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. 2 TL olan ekmek fiyatı 3 TL oldu.
26 Temmuz 2023:
Yüzde 66 oranındaki zamla normal ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.




#Halk ekmek
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