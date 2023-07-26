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Halka ucuzluk vaatleriyle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşımdan yeme-içme fiyatlarına kadar yaptığı fahiş zamların ardından Halk Ekmek'e de dev bir zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına yüzde 66 oranında zam yaptı.
İstanbul Halk Ekmek, ürünlerin yeni fiyatlarını açıkladı. Buna göre paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.
- İBB yönetimi, son olarak 250 gramlık Halk Ekmek'e 8 Ağustos Pazartesi'nden geçerli olmak üzere yüzde 50 daha zam yaparak fiyatı 3 liraya yükseltmişti.
Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.