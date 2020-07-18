İstanbul Havalimanı Müzesi’nde ilk sergi açıldı

“Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” isimli sergiyle hizmete giren İstanbul Havalimanı Müzesi’nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer katıldı.

15 MİLYON YOLCU

Bakan Ersoy açılışta, yaptığı konuşmada müzenin havalimanıyla birlikte yolcular için yeni bir cazibe noktası olmasını hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelen yabancı misafirin 3’te biri İstanbul Havalimanı’ndan giriş yapıyor ve bu misafirler geçen yıl 15 milyonu bulmuştu. Türkiye’ye getirmeyi başardığımız ama İstanbul’a girmeden başka bir ülkeye transit geçiş yapan bir 15 milyon misafir daha vardı. Şimdi Türkiye’ye gelip, İstanbul’a indikten sonra başka bir ülkeye gidecek misafirin aklını çelmek, Anadolu’nun farkındalığını oluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz.”

TATİL ROTALARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Havalimanı Müzesi’nin dünyanın en büyük havalimanı müzesi olduğunun altını çizerek, “Bu müzede sergileyeceğimiz eserlerle yolcuları, misafirleri etkilemek, onlarda iz bırakmak ve tatil rotalarını değiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

İlgi çekici eserler var

İstanbul Havalimanı Müzesi’nde ziyaret edilecek ilk sergi olan “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri” koleksiyonunda, insanlık tarihinin bilinen ilk barış antlaşması “Kadeş Antlaşması” ile Osmanlı sultanlarına ait “Tılsımlı Gömlekler-Kaftanlar” gibi ilgi çekici pek çok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak sunduğu eserlerin yer alacağı müzede, çocuklar için de bölümler bulunuyor.