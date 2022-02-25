Basın bülteni

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin lisans programlarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrenciler ile ön lisans programlarında öğrenim gören 2. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen öğrenci bilgilendirme toplantılarında İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ve Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilüfer Köker’in sunumları ile öğrencilere Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı’nın detayları, avantajları ve programın tüm süreci hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılıyor.

GENÇLERDEN ALMAYNA’DA KARİYER FIRSATINA YOĞUN İLGİ

Yapılan bilgilendirme toplantılarında öğrenciler, program ile ilgili kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için sorular sordular. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü 3. Sınıf öğrencisi Kemal B. “Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı biz yeni mezun olacak öğrenciler için eşsiz bir fırsat. Hem farklı bir kültür deneyimlemek hem de yetkinliklerimizi Avrupa’da geliştirerek ülkemize daha büyük faydalar sağlayacak şekilde geri dönmek gibi bir imkân insanın heraman karşısına çıkmıyor.” dedi.

REKLAM

BASIN TOPLANTISINDA “ULUSLARARASILAŞMA”YA VURGU YAPILDI

Gerçekleştirilen basın toplantısında üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilüfer Köker ve proje partnerlerinden Dr. Yerlikaya-Manzel & Dr. Manzel Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı Martin Manzel’in katıldığı toplantıda projenin sürecine ilişkin ayrıntılar ve gençliğin yaşamına katkıları aktarıldı.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, anlaşmanın üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin Avrupa ayağı olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Gençlerimizin akademik ve uzmanlıkları bağlamında yeni kültürlerde deneyim kazanabilmesi için Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimimizi hizmete açtık. Kültürdeki global akademik eğitimi, global deneyimlerle zenginleştirecekleri ve bir dünya vatandaşı olarak yetişebilecekleri yeni imkanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.“

REKLAM

DMAN projesi esas alınarak öğrencilerimize gelecek planlaması yapılmaktadır” diyen Üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Öztürk projenin gençliğe olan katmadeğerini şöyle aktardı: “DMAN projesi, Aşağı Saksonya Başbakanı, Berlin Büyükelçimiz ve Hannover Başkonsolosluğumuzun himayelerinde öğrencilerimize çok önemli fırsatlar sunmaktadır. İKÜ uluslararası ilişkileri çok eski ve geniş olan; uluslararasılaşmasını tamamlamış ve artırarak sürdürmekte olan bir üniversitedir.

Diplomamız başta Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde denklik koşulu aranmaksızın geçerlidir. Mezunlarımız mezun olur olmaz, isterlerse Almanya’da çalışabilirler. Örneğin Almanya barolarına kayıtlı çok sayıda hukukçumuz vardır. DMAN projesi bu olanaklara yeni katkılar sunmaktadır. Fakülte mezunu bir kişi henüz uzman değildir. DMAN üzerinde 5 yıllığına Almanya’ya gittiğinde orada adeta 5 yıl staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecektir.”

REKLAM

Basın toplantısında, imza töreni sürecinde Almanya’ya ilişkin izlenimlerini aktaran Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise Almanya’da ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğine dikkati çekerek, eğitimli bireylerle Almanya’nın 60 yıl önceki gibi acı vatan olmadığını kaydetti.