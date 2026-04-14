İstanbul merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 34 gözaltı

09:3714/04/2026, Salı
DHA
Çek bozdurarak faiz karşılığı para verdiği belirlenen şüpheliler adım adım takip edildi.
Çek bozdurarak faiz karşılığı para verdiği belirlenen şüpheliler adım adım takip edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonunda çek bozdurarak faiz karşılığı para verdiği tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, çek bozdurarak faiz karşılığı para verdiği belirlenen şüpheliler takibe alındı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 34 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda 10 bin Amerikan Doları, çok sayıda çek ve senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




