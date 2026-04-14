İstanbul merkezli 7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 34 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda 10 bin Amerikan Doları, çok sayıda çek ve senet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.