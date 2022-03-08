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İSTANBUL

'İstanbul Publishing Fellowship Programı' başladı

Albayrak Grubu'nun Global İletişim Ortağı olduğu, 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' kapsamında yedincisi düzenlenen 'İstanbul Publishing Fellowship Programı' başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 72 ülkeden 555 yayıncının yer aldığı bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, program kapsamında yapılacak paylaşımların yayıncılık alanında telif kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağına dikkat çekti.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Publishing Fellowship Programı başladı
Açılış programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Albayrak Grubu'nun Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın önde genel yayıncılarını ve uluslararası yayıncılık kuruluşlarını bir araya getiren etkinliğin açılış programı Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, 72 ülkeden 555 yayıncının yer aldığı bir programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demircan, "Bakanlık olarak biz çalışmalarımızı, kültür üretiminde kaynak sağlanması konusunda telif haklarının ne denli büyük bir öneme sahip olduğunun bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Kültür endüstrisinin ekonomik sürdürülebilirliğinin kalıcı olmasının eser üreticilerinin hakları mahiyetinde olduğuna inanıyoruz. Geliştirdiğimiz politikaları milli kültürün ve kültürel kimliğimizin devamlılığında telif haklarının çok mühim bir yer teşkil ettiğine duyduğumuz bir inançla hayata geçiriyoruz. Bu vizyonu evrensel bir bakış açısıyla uluslararası bir boyuta taşıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Demircan, program kapsamında yapılacak paylaşımların yayıncılık alanında telif kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliğin bir hak ihlali olan korsan faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele etme konusundaki farkındalığı arttırarak, yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmak, gelişmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak, telif sözleşmesinin uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik adımlara vizyon kazandırmak açısından son derece verimli olacağına inanıyorum."

"Teknolojik gelişmelere adapte olmamız gerekti"

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasimi, İstanbul Publishing Fellowship'in 7 senedir hem ölçek hem de önem olarak büyüyen bir program olduğunu belirtti.

Qasimi, yayıncılık sektörünün tüm dünyada ciddi bir baskı altında olduğuna değinerek, "Şu an bir araya gelmek için pek çok sebebimiz var. Pandemi ortaya çıktığından bu yana sonuçlarına katlandık, tıpkı lojistik ve kağıt krizinde olduğu gibi. Platformlarımızda teknolojik gelişmeler oldu, bu da bizim bunlara adapte olmamızı gerektirdi." şeklinde konuştu.

Programın onur konuğu olan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'de yayıncılık sektörünün çok ciddi gelişim içerisinde olduğunu belirterek, bu sene İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası'na Macaristan'ın onur konuğu olmasını kendileri için onur ve fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasimi
Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasimi

Matis, Macaristan'da Türk edebiyatının her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başladığına işaret ederek, "2024 yılında Türkiye Macaristan Ortak Kültür Yılı organize edilecek. Önümüzde 2 senemiz var ama şimdiden yoğun bir şekilde hazırlıklarımıza başladık, çünkü çok yoğun bir program düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Telif market olgusu İstanbul'a çok yakışıyor"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç, programın dünyanın her yerinden yayıncıların birbirlerine içeriklerini tanıttığı ve telif alışverişinin yapıldığı bir etkinlik olduğuna işaret etti.

Genç, "Bu sayede yüzlerce kitap diğer dillere tercüme edilerek basılacak. Yandaki salonda biraz sonra Brezilyalı ile Malezyalı, Norveçli ile Kenyalı, İspanyol ile Azerbaycanlı yayıncının görüşmelerine şahit olacağız. Telif market olgusunun İstanbul'a ne kadar çok yakıştığını görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise yayıncılık sektörünü kültür ekonomisinin önemli bir parçası olarak gördüklerini, bu faaliyetlere katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Programa ayrıca İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra yayın dünyasından temsilciler de katıldı.

Açılışın ardından Türkolog Edit Tasnadi'nin yönettiği "Sözlerin Dostluğu: Kültür ve Edebiyatta Macaristan" başlıklı panelde Dr. Balogh Balazs ve Krisztina Toth konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde TBYM, Basın Yayın Birliği, İTO ile Türkiye Yayıncılar Birliğinin de arasında yer aldığını ulusal ve uluslararası paydaş kurumların desteğiyle gerçekleştirilen programın gala gecesi ve ödül töreni 9 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

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