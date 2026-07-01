İstanbul Valiliği: Havai fişek ve meşalenin kullanımı ve satışı 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı
İstanbul Valiliği: Havai fişek ve meşalenin kullanımı ve satışı 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı
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